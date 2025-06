Haddad diz que medidas atendem meta de 2025 e cita dividendos extraordinários e PL do óleo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o conjunto de medidas que está sendo trabalhado pelo governo para compensar a mudança no decreto que havia elevado o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) atende o cumprimento da meta fiscal deste ano. Ele detalhou algumas medidas que estão sendo cogitadas para tal, como dividendos extraordinários e o projeto de lei do óleo, enviado em 28 de maio para o Congresso e que autoriza a venda de petróleo de áreas do pré-sal não contratadas adjacentes aos campos de Mero, Atapu e Tupi.

"Por exigência da lei, eu tenho que compensar a queda do IOF com esse conjunto de medidas. Esse conjunto de medidas atende à meta fiscal desse ano", disse Haddad ao chegar à sede da Pasta nesta quinta-feira, 12.