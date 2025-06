Embraer prevê demanda global de 10,5 mil aviões de até 150 assentos nos próximos 20 anos

Desse número total, os jatos representam 8.720 pedidos e as aeronaves turboélices, 1.780. A Embraer projeto um valor de mercado, somando todas as novas aeronaves, de US$ 680 bilhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A América do Norte deve receber a maior parte dos jatos. A participação da região é estimada em 30,7%, seguida pela Europa, com 22,8% e China (17,2%). A expectativa é que a América Latina, por sua vez, represente 8,8%, somando 770 entregas.

No caso das turboélices, a maior parte deve ir para a região Ásia-Pacífico, estima a Embraer, com 36%. A América do Norte aparece com 15,7% e a Europa com 14,6%. Já a América Latina deve receber 160 aeronaves, representando 9% do total.

A previsão geral para o número de novas aeronaves permanece quase inalterada em relação à estimativa anterior da Embraer. Segundo Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, a consistência pode ser relacionada à longevidade das tendências da sociedade, da cadeia de suprimentos e do cenário geopolítico que a Embraer identificou durante a pandemia.

"Acreditamos que frotas mistas que combinem aeronaves narrowbody de menor e maior porte são essenciais para o crescimento de longo prazo", afirma Meijer. O executivo complementa dizendo que frotas mistas "fornecem a versatilidade necessária para que a capacidade se adapte melhor à demanda, para a expansão de malhas aéreas e para o apoio dos objetivos de desenvolvimento nacional e regional".