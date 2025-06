CEO da Nvidia afirma que Huawei 'cobrirá todos' se proibição de chips dos EUA à China continuar

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou nesta quinta-feira (12) que a Huawei Technologies está em condições de expandir seus negócios com semicondutores caso as restrições à exportação de chips dos EUA permaneçam em vigor. A declaração foi dada em entrevista para a CNBC. Ele defendeu, no entanto, que a tecnologia de sua própria empresa está "uma geração à frente" das que são desenvolvidas pelos chineses.

"CEO da Huawei, Ren Zhengfei estava dizendo que a tecnologia da China é boa o suficiente para a China. Se os Estados Unidos não quiserem participar da China, a Huawei tem a China sob controle", disse. "A medida que a inteligência artificial (IA) é difundida pelo mundo, os EUA não estarão sozinhos", acrescentou.