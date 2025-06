Bets ilegais são usadas por 3 em cada 4 apostadores no Brasil, aponta pesquisa

Três em cada quatro brasileiros que apostaram online em 2025 utilizaram bets ilegais. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Locomotiva, realizada entre abril e maio deste ano, com 2 mil entrevistas. O estudo mostra ainda que 77% daqueles que apostaram em plataformas ilegais este ano concentraram a maior parte, ou a totalidade, de seus gastos com apostas no mercado ilegal - desde outubro de 2024, só podem operar no Brasil as bets autorizadas pelo governo.

Financiado pelo Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), que reúne as principais bets do País, o estudo foi apresentado nesta quinta-feira, 12, em evento na sede do IBJR, em São Paulo.