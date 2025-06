UniCredit ameaça desistir de oferta por Banco BPM se governo da Itália impor condições duras

O CEO do UniCredit, Andrea Orcel, expressou uma posição firme em relação à proposta de aquisição do Banco BPM, destacando que o acordo depende de uma maior clareza por parte do governo italiano sobre as condições estabelecidas. Se essas condições permanecerem ambíguas e potencialmente colocarem o negócio em risco, Orcel está preparado para abandonar a oferta a fim de evitar o risco de uma multa substancial, que poderia chegar a 20 bilhões de euros.

Essa abordagem cautelosa visa proteger o UniCredit de possíveis violações regulatórias após a aquisição.