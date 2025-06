Trump comemora manutenção temporária de tarifas por Corte Federal de Apelações como 'vitória'

Na noite de terça, 10, o Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito Federal estendeu sua pausa temporária para analisar os argumentos contra uma decisão do Tribunal Comercial Internacional, que acusou Trump de exceder seus poderes presidenciais ao impor tarifas. Os argumentos serão ouvidos em 31 de julho, o que significa que as tarifas continuaram em vigor por pelo menos dois meses.

O presidente dos EUA, Donald Trump, comemorou em suas redes sociais a extensão da liminar que deixa as tarifas recíprocas contra outros países em vigor, classificando como uma vitória "grande e importante" para os americanos. "Uma Corte Federal de Apelações acabou de decidir que os Estados Unidos podem usar TARIFAS para se proteger contra outros países", escreveu, em publicação na Truth Social nesta quarta-feira, 11.

A extensão atendeu a um pedido do governo Trump, mas o tribunal de apelações concordou em acelerar sua consideração do caso durante o verão do Hemisfério Norte.

*Com informações da Dow Jones Newswires.