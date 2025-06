Taxas de juros sobem com investidor atento ao cenário fiscal e ao Copom

As taxas de juros negociadas no mercado futuro registram movimento de alta nos vencimentos mais curtos e estabilidade nos longos nesta quarta-feira, 11. Para Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura, o mercado passa por ajustes técnicos hoje, com recomposição de parte das apostas em uma elevação da taxa Selic na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) na semana que vem.

Além disso, o economista cita declarações do presidente da Câmara, Hugo Motta, de que teria comunicado ao governo sobre a "reação ruim" de setores do Congresso às medidas fiscais anunciadas pela equipe econômica, como alta do IOF e tributação dos títulos de financiamento para o agronegócio e o setor imobiliário, as LCAs e as LCIs. "O risco é de volta à estaca zero. São medidas que já estavam sendo criticadas por não representarem economia de custos, e agora ainda terão dificuldade de passar no Congresso", afirma.

Ainda segundo o economista, o investidor também acompanha o cenário internacional, com Estados Unidos e China acenando com a possibilidade de um acordo em torno do comércio exterior. A tensão com o Irã também pesa no mercado, afirma, depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, demonstrou ceticismo quanto a um acordo nuclear com o Irã, o que leva os preços do petróleo a registrarem altas firmes.

Às 11h48, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 tinha taxa de 14,890%, ante 14,841% do ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2027 projetava 14,240%, de 14,140% de ontem.