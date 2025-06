Société Générale se torna primeiro dos grandes bancos a lançar stablecoin atrelada ao dólar

A Société Générale-FORGE, subsidiária do banco francês Société Générale dedicada a criptoativos, lançará uma nova stablecoin, a USD CoinVertible, em referência ao dólar, nas blockchains públicas Ethereum e Solana. Em comunicado, a instituição afirmou que o Bank of New York Mellon Corporation (BNY), uma empresa global de serviços financeiros, atuará como custodiante de reservas, permitindo a integração perfeita entre os ecossistemas financeiros tradicionais e digitais.

A USD CoinVertible é a segunda stablecoin emitida pela SG-FORGE, após o lançamento da EUR CoinVertible em abril de 2023, em referência ao euro, permitindo que os investidores se beneficiem de um acesso robusto aos mercados de stablecoins e de uma experiência de negociação fluida em duas moedas principais, aponta o comunicado. A SG-FORGE oferecerá aos seus clientes conversão instantânea 24 horas por dia, 7 dias por semana, entre moedas fiduciárias e stablecoins, permitindo transações imediatas e 24 horas por dia, tanto em dólar quanto em euro.