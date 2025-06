Produção de motos sobe 7,5% e tem melhor maio em 14 anos, afirma Abraciclo

A produção de motos teve crescimento de 7,5% no mês passado, frente ao mesmo período de 2024, chegando a 172,5 mil unidades, o maior volume para maio em 14 anos. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 11, pela Abraciclo, a entidade que representa as montadoras do polo industrial de Manaus (AM), onde estão instaladas as maiores fábricas de motocicletas do País.

Na margem - ou seja, de abril para maio -, houve leve queda de 0,4% na produção de motos. Com isso, o volume produzido desde o início do ano chegou a 846,6 mil motocicletas, o que corresponde a uma alta de 11,1% na comparação com os cinco primeiros meses de 2024 e também o melhor resultado, entre iguais períodos, desde 2011.