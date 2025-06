Para presidente do Bradesco, País tem de reequilibrar contas

"Houve a discussão entre o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional com relação aos incentivos fiscais, colocar algum 'cap' (limite), isso é positivo, porque você faz com que haja maior equilíbrio em relação a isso, porque é muito difícil você simplesmente sair aumentando qualquer tributação, porque a elasticidade é baixa", afirmou ele, após participar de painel do Febraban Tech, em São Paulo.

O presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, disse nesta terça, 10, que há pouco espaço para o País aumentar a carga tributária, e que, por isso, medidas para o reequilíbrio das contas públicas precisam ser discutidas de forma mais ampla. Ele não fez comentários sobre o pacote de medidas divulgado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no domingo, 8, mas elogiou o diálogo com a equipe econômica.

De acordo com Noronha, o aumento do IOF que o governo havia proposto anteriormente para cumprir a meta fiscal deste ano era ruim, porque encarecia o crédito para o consumidor final. "No final das contas, tudo que você coloca no IOF, quem paga o IOF é o cliente, não são os bancos. Os bancos não estão trabalhando em benefício público."

Segundo ele, tanto a Fazenda quanto o Congresso têm escutado os bancos de forma atenta, e a agenda do setor é de propor soluções para as contas públicas do País. Noronha disse ainda que sempre defendeu o equilíbrio fiscal, mas pelo lado da despesa, e não pela da receita. "Nossa postura sempre foi construtiva em relação ao Congresso Nacional para mostrar os efeitos das medidas."

Pouco antes, o presidente do Itaú, Milton Maluhy Filho, defendeu o fim da polarização e a união para a construção de um País melhor.

O presidente do Santander, Mario Leão, destacou que espera que os debates evoluam para reformas de temas estruturantes. "Estamos em um momento em que temas estruturantes estão sendo debatidos", disse ele. "Ninguém acorda querendo pagar mais imposto."