MP do IOF já foi enviada ao Planalto para edição de Lula; publicação será até sexta

HADDAD costurou texto da MP com líderes do Congresso / Crédito: Diogo Zacarias/ Divulgação/ Ministério da Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a Medida Provisória (MP) que cria impostos para compensar o recuo no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) já foi enviada ao Palácio do Planalto para edição e assinatura do presidente Luiz Inácio da Silva (PT). Lindbergh Farias (PT-RJ), líder da bancada petista na Câmara, acrescentou que o chefe do Executivo vai editar o documento e o publica até esta sexta-feira, 13 de junho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As informações foram levantadas pelo correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Envio da MP se dá após pressão dos parlamentares. Com isso, os pontos do texto passaram a ser costurados com os líderes das Casas. Segundo o artigo 62 da Constituição Federal, o instrumento com força de lei é adotado pelo presidente da República, em casos de relevância e urgência para o País, e produz efeitos imediatos. Ou seja, já vale ao mesmo tempo em que tramita no Congresso, mas depende de aprovação da Câmara e do Senado para ser transformada definitivamente em lei.

O ponto central do texto é o risco sacado que desagradou mercado, senadores e deputados. Quando se fala na redução do IOF, a expectativa é que o maior efeito seja sobre essa operação, que acontece quando fornecedores pequenos e médios tomam empréstimos nos bancos, tendo como garantia vendas feitas a grandes empresas. Leia mais Governo avalia cortar incentivos fiscais em até R$ 100 bilhões Sobre o assunto Governo avalia cortar incentivos fiscais em até R$ 100 bilhões

O que se sabe até então é que a parte fixa do risco sacado desaparece e será recalibrada a cobrança do diário para manter coerência com todo o sistema de crédito da forma como ele é tributado hoje. Em suma, o teto anual estabelecido pelo criticado decreto do governo do IOF ficou em 3,5%, sendo prevista redução em 80% com a partir dessa MP. A apresentação da equipe econômica feita aos parlamentares no domingo, 8, apontou que haverá uma redução de 80% na cobrança de IOF, em relação ao decreto original do governo.

Como é a tramitação de uma medida provisória O prazo de vigência da MP é de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período (totalizando 120 dias). Depois do 45º dia da publicação, se não tiver sido votada, a MP tranca a pauta de votações da Casa em que estiver tramitando. Na Câmara, o trancamento ocorre se a MP já tiver sido votada na comissão mista e lida no Plenário. Sem isso, considera-se que não chegou à Casa, já que a comissão mista é um órgão do Congresso Nacional e não da Câmara.