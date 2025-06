Governo aguarda decisão do TCU sobre Tecon S10, afirma Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), disse nesta quarta-feira, 11, que o governo aguarda uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o leilão do Terminal de Contêineres 10 do Porto de Santos (Tecon S10).

A corte de contas já negou a suspensão liminar do certame - cujo edital restringe a participação de operadores já ativos no porto - mas ainda deve avaliar o caso em plenário.

No desenho elaborado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), as empresas que já atuam no Porto de Santos só poderão disputar a concessão caso o ativo não desperte interesse de entrantes. Segundo Costa Filho, o governo está "confortável" com esse modelo.

O ministro acrescentou que uma judicialização complicaria o processo, e não pode ser descartada. "Hoje, infelizmente, existe no Brasil a banalização da judicialização", afirmou, na saída do 3º Simpósio Liberdade Econômica, em Brasília.