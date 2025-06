Dirigente do BCE considera 'bem provável' que mais cortes de juros serão necessários

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Martins Kazaks afirmou nesta quarta-feira, 11, que "é bem provável" que a autoridade monetária tenha que cortar juros mais vezes para garantir que a inflação permaneça perto de 2% na zona do euro.

Em entrevista ao site Econostream, o dirigente disse que a expectativa no mercado por mais um corte não está longe do cenário base do BCE.