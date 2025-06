Bolsas de NY fecham sem direção após notícia sobre evacuação da embaixada dos EUA no Iraque

As bolsas de Nova York fecharam a quarta-feira, 11, sem direção única, após perderem força as últimas horas do dia, equilibrando-se entre incertezas sobre o acordo comercial preliminar entre China e EUA e sinais de tensões no Oriente Médio. O Dow Jones fechou estável, aos 42.865,77 pontos; o S&P 500 recuou 0,27%, aos 6.022,24 pontos; e o Nasdaq fechou em baixa de 0,50%, aos 19.615,88 pontos.

As bolsas de Nova York já exibiam dificuldades para sustentar o ímpeto dos ganhos do início do dia em meio à falta de detalhes sobre o acordo comercial preliminar firmado na terça entre EUA e China. A avaliação de analistas é de que, ainda que seja ratificado pelos líderes dos dois países, o pacto não representa uma solução final para as disputas sino-americanas. Nesta quarta à tarde, o Wall Street Journal revelou que Pequim decidiu manter um limite de seis meses para as licenças de exportação de terras raras, ponto sensível nas negociações. À tarde, houve uma piora no clima em Wall Street, após relatos de que os EUA estariam preparando uma evacuação de equipes não essenciais em sua embaixada no Iraque. As ações da General Motors subiram 1,92% após a empresa anunciar investimentos de US$ 4 bilhões para aumentar a produção de veículos nos EUA.