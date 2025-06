Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, com notícias sobre negociações comerciais no radar

As bolsas da Europa fecharam na maioria em baixa nesta quarta-feira, 11, recuando na zona do euro e com leve alta em Londres, em sessão que teve como destaque o anúncio de um acordo comercial entre Estados Unidos e China. Ao mesmo tempo, uma reportagem da Bloomberg apontou que a União Europeia (UE) acredita que as negociações comerciais com os EUA podem se estender além do prazo de 9 de julho do presidente norte-americano, Donald Trump, mesmo com o aumento da velocidade das conversas na última semana. Além disso, o dia contou com a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de maio dos Estados Unidos.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,27%, a 551,64 pontos.