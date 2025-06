Barômetros Econômicos Globais sobem em junho, após 3 quedas seguidas, mostra FGV

Os Barômetros Econômicos Globais Antecedente e Coincidente cresceram no mês de junho, após uma sequência de três quedas seguidas, informou nesta quarta-feira, 11, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

"Apesar da alta, as perspectivas continuam sendo de uma menor taxa de crescimento da economia mundial nesse primeiro semestre do ano em relação ao que se previa ao início do ano", apontou a FGV.