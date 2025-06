Aurora negocia compra da fábrica de queijos nobres Gran Mestri

Segundo comunicado divulgado pela cooperativa, as tratativas estão sendo conduzidas junto à Menestrina Participações S/A, atual controladora da Gran Mestri. A operação ainda depende da análise e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). "Atualmente a operação se encontra sob análise do Cade - Conselho Administrativo de Defesa Econômica", destacou a Aurora no texto.

A Cooperativa Central Aurora Alimentos informou nesta terça-feira, 10, por meio de nota, que está em processo de negociação para adquirir o controle acionário da Gran Mestri Alimentos, empresa com sede em Guaraciaba (SC) e reconhecida no setor de laticínios pela produção de queijos considerados nobres.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A cooperativa, com sede em Chapecó (SC), afirmou que, uma vez aprovada a transação pelo órgão regulador, as partes envolvidas divulgarão os desdobramentos do negócio. A Aurora ainda não detalhou os termos financeiros da negociação nem os impactos esperados para sua operação.

A Gran Mestri é conhecida por sua atuação no mercado de queijos nobres, com destaque para produtos como o parmesão e o provolone. A eventual aquisição pode reforçar a presença da Aurora no segmento de laticínios, ampliando seu portfólio de produtos de valor agregado.