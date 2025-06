Petrobras: 'queremos aumentar o poder de gestão na Braskem, mas não estatizar', diz Magda

A Petrobras quer aumentar o seu poder de gestão na Braskem, mas não quer estatizar a empresa, disse nesta terça-feira, 10, a presidente da estatal, Magda Chambriard, durante o lançamento do 10º Anuário do Petróleo do Rio 2025 da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

"A Braskem é a sexta maior petroquímica do mundo, por óbvio, quando a gente fala do uso do petróleo, aumento de eficiência da cadeia petroquímica, da transição energética, a gente não pode desprezar o papel da petroquímica", disse a executiva após o evento.