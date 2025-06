Galípolo: discussão com PEC65 para ampliar perímetro regulatório do BC é agenda essencial

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, confirmou nesta terça-feira, 10, que pretende avançar no "perímetro regulatório" da autarquia por meio da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, diante do aumento da participação de instituições financeiras não bancárias (NBFIs, na sigla em inglês) no mercado. Ele participou da abertura da Febraban Tech 2025, em São Paulo.

"Fazer essa evolução - que é a discussão que nós estamos fazendo hoje com a PEC, para a gente ampliar o perímetro regulatório e que o Banco Central possa atuar de maneira adequada na supervisão, regulação e com a infraestrutura que tem com essas instituições - é uma das agendas essenciais, tanto para se criar um level playing field, quanto para que a gente possa incorporar ferramentas que vão poder atuar nas diversas situações que são necessárias", disse Galípolo.