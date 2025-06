Expusemos a Lula o que foi conversado no domingo com líderes do Congresso, diz Haddad

"Nós expusemos para ele o que foi conversado, estamos remetendo para a Casa Civil, que está acompanhando a redação as medidas que possivelmente vão chegar à mesa dele hoje, esperamos que chegue hoje", disse a jornalistas ao retornar de reunião no Palácio da Alvorada.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 10, que apresentou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva as medidas que foram discutidas com lideranças do Congresso no último domingo, 8. Lula estava em viagem na França e retornou ao Brasil na noite de segunda-feira, 9. Esse encontro, que também contou com os líderes do governo no parlamento, serviu para atualizar o presidente das demandas.

O ministro reforçou que as medidas atingem "os moradores da cobertura", como a tributação de bets e mudanças para o mercado financeiro, deixando o dia a dia da população de fora. "Eu considero as medidas muito mais estruturais e justas do ponto de vista tributário. Por isso que eu concordei com essa agenda, uma agenda que interessa fazer isso, fazer justiça tributária", disse

Para ele, assim como a proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil com sendo compensada pela tributação da alta renda, as propostas vão no sentido de corrigir distorções. A fixação de uma alíquota de 5% para investimentos hoje isentos, como as letras de crédito (LCI e LCA, por exemplo), servirá para corrigir distorções e equilibrar a tributação do mercado financeiro.

"Isso vai favorecer a queda do juro, vai favorecer a queda do dólar, vai favorecer o País, nós estamos confiantes disso. Além disso, isso garante o cumprimento da meta desse ano e do ano que vem. Vamos nos lembrar que a meta fiscal para o ano que vem é uma meta mais ambiciosa do que a dos últimos dois anos, então nós temos que perseguir as metas fiscais. Por quê? Porque é isso que vai reorganizar a economia do Brasil, mantendo o crescimento médio na casa de 3%, inflação caindo", disse.

IPCA