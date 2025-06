Conta da Tesla e de Elon Musk dão dicas no X sobre lançamento iminente do serviço de robotáxi

Circularam hoje vídeos no X de veículos Tesla Model Y dirigindo de forma autônoma em Austin, no Texas. Musk postou no que os automóveis são "carros não modificados, o que significa que todos os Tesla que saem de nossas fábricas são capazes de dirigir sozinhos sem supervisão".

A Tesla e seu CEO, Elon Musk, provocaram nas mídias sociais o lançamento do serviço de robotáxi nesta terça-feira. No entanto, uma data oficial para o serviço ainda não foi anunciada.

A conta oficial do Tesla no X também publicou uma mensagem enigmática com o emoji de um robô e um táxi. No entanto, quando os usuários pediram uma data oficial para o lançamento do serviço, a empresa não informou.

As dicas surgem no momento em que os investidores esperam que a gigante dos veículos elétricos lance seu serviço de robotáxi nesta quinta-feira, com base em um relatório da Bloomberg.

(Com Dow Jones Newswires)