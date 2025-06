Ciro Nogueira diz que articula reunião de partidos para construir oposição à alta do IOF

O senador e presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, disse nesta terça-feira, 10, que está articulando uma reunião de partidos no Congresso Nacional para construir oposição ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) decretado pelo governo federal, atualmente em discussão com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). A declaração foi feita durante evento da holding financeira B.Side na capital paulista.

"Base política para aprovar isso, eles não têm. Se depender de mim - já comuniquei o presidente da Câmara e do Senado numa reunião acordada com o (Antônio, presidente do União Brasil) Rueda - que nós vamos reunir os partidos, mais de 100 deputados", disse Nogueira. "Tenho certeza que vamos ter o apoio do PL e alguns outros partidos de centro para fecharmos questão contra essa situação que o governo está apresentando ao País."