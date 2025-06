Campos Neto diz não ter nenhuma crítica a fazer ao BC: 'Se eu estivesse lá faria a mesma coisa'

O ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto afirmou nesta terça-feira, 10, que não possui nenhuma crítica a fazer em relação à condução atual da política monetária do País, que vem aumentando a taxa Selic nas últimas atas do Comitê de Política Monetária (Copom). "Se eu estivesse lá, faria a mesma coisa", disse durante evento da holding financeira B.Side, na capital paulista.

"Acho que eles têm feito um trabalho dentro do que dá para fazer, que é muito parecido com o que eu estaria fazendo", continuou Campos Neto. "Então, não tem muito o que falar de política monetária, porque de fato não há nenhuma crítica para fazer. Não acho que a bola hoje está do lado da política monetária, está do lado da política fiscal."