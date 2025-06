Bolsas da Ásia fecham sem direção única, de olho em 2º dia de conversas entre EUA e China

São Paulo, 10/06/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, enquanto investidores aguardam o segundo dia de negociações comerciais entre EUA e China.

O índice japonês Nikkei subiu 0,32% em Tóquio, a 38.211,51 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,56% em Seul, a 2.871,85 pontos, e o Taiex apresentou desempenho mais robusto, com alta de 2,07% em Taiwan, a 22.242,14 pontos.

Na China continental, por outro lado, os mercados ficaram no vermelho. O Xangai Composto caiu 0,44%, a 3.384,82 pontos, interrompendo uma sequência de cinco pregões de ganhos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,79%, a 2.010,20 pontos. Em Hong Kong, o tom foi levemente negativo, com perda marginal de 0,08% do Hang Seng, a 24.162,87 pontos.

Representantes dos EUA e da China se reuniram em Londres ontem na tentativa de fechar um acordo tarifário, após um recente impasse nas negociações. O presidente americano, Donald Trump, comentou que a China "não é um país fácil", mas ressaltou que as negociações estão "indo bem". As conversas na capital inglesa serão retomadas hoje.

Na Oceania, a bolsa australiana voltou de um feriado favorecida por apetite por risco. O S&P/ASX 200 avançou 0,84% em Sydney, a 8.587,20 pontos, depois de acumular perdas nas duas sessões anteriores.