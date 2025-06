Banco Mundial corta projeções para petróleo Brent, com tensões comerciais e oferta da Opep+

O Banco Mundial cortou suas projeções para as cotações médias do petróleo Brent neste e no próximo ano, após a commodity sofrer forte queda no começo de abril em função de tensões comerciais deflagradas pela política tarifária do governo Trump e da decisão da Opep+ de ampliar sua oferta rapidamente.

Segundo relatório divulgado nesta terça-feira, , 10, o Banco Mundial agora prevê que o Brent registrará preço médio de US$ 66 por barril em 2025 e de US$ 61 por barril em 2026. No documento anterior, publicado em janeiro, as previsões eram de US$ 72 para este ano e de US$ 71 para 2026.