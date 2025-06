Alívio no IPCA e alta em NY além do petróleo estimulam Ibovespa aos 137 mil pontos

A alta do petróleo e dos índices de ações em Nova York somada ao alívio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em maio joga o Ibovespa para cima nesta terça-feira, 10. Com a agenda esvaziada no exterior, o foco lá fora segue no segundo dia de discussão comercial entre os Estados Unidos e a China.

Nem mesmo o recuo de 0,85% do minério de ferro em Dalian impede a alta. Ontem, o Ibovespa fechou em queda de 0,30%, aos 135.699,38 pontos.