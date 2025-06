Petróleo fecha em alta sustentado por otimismo sobre negociações comerciais entre EUA e China

Os contratos futuros de petróleo voltaram a fechar em alta nesta segunda-feira - depois de acumularem valorização de 6% na semana passada -, sustentados por expectativas de aperto na oferta norte-americana e pelo otimismo em torno das negociações comerciais entre os EUA e a China. Após os presidentes Donald Trump e Xi Jinping conversarem por telefone na última quinta-feira, autoridades de ambos os países se reuniram hoje em Londres. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para julho subiu 1,10% (US$ 0,71), fechando a US$ 65,29 o barril. O Brent para agosto, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,86% (US$ 0,57), para US$ 67,04 o barril.

Os investidores esperam que um possível acordo comercial entre Washington e Pequim possa melhorar as perspectivas para a economia global e, por consequência, para a demanda por petróleo. "O desfecho das tarifas provavelmente será negociado em breve e, embora represente um custo para a China, é muito provável que não seja tão severo quanto se tem sugerido," escreve Dennis Kissler, do BOK Financial. Além disso, a queda no número de sondas ativas nos EUA e a maior demanda sazonal por combustíveis por conta do verão no Hemisfério Norte dão suporte aos preços da commodity, enquanto a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) segue abaixo das estimativas, afirma Kissler. No início do pregão, o Brent e o WTI recuaram 0,6%, para US$ 66,09 e US$ 64,22 por barril, respectivamente, após a divulgação de dados fracos da balança comercial da China.