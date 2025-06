Mexer em Saúde e Educação sempre vai ter reação da Casa, afirma Hugo Motta

O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou nesta segunda-feira, 9, que mudanças nos pisos da Saúde e da Educação sempre terão "reação" dos deputados e pontuou que o governo Lula tem evitado tratar do assunto. "Sempre vai ter, dentro da Casa, alguma reação, alguém pensando diferente. Temos notado que o governo está sem querer assumir o discurso a respeito da desvinculação, porque pode ter uma reação na base do governo", declarou durante debate promovido pelos jornais Valor Econômico, O Globo e a rádio CBN com o tema "Agenda Brasil, o cenário fiscal brasileiro".

As alterações têm sido mencionadas como alternativas para reduzir a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).