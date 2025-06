IPC-S acelera a 0,41% na 1ª quadrissemana de junho, após alta de 0,34% no fim de maio, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou o ritmo de alta a 0,41% na primeira quadrissemana de junho, após elevação de 0,34% no encerramento de maio. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 9, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o IPC-S acumula agora alta de 4,49% nos últimos 12 meses e de 2,94% em 2025.

Houve acréscimo em cinco dos oito grupos que compõem o IPC-S na passagem do encerramento de maio para a primeira quadrissemana de junho: Educação, Leitura e Recreação (-0,71% para -0,25%), Transportes (0,02% para 0,19%), Habitação (0,98% para 1,04%), Alimentação (0,29% para 0,31%) e Comunicação (-0,34% para -0,19%).