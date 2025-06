Fator de reservas de petróleo cai de 23 para 13 anos em uma década, aponta Firjan

"A evolução desse fator explicita a importância de encontrarmos soluções para agregarmos mais reservas e revertemos as perspectivas de queda da produção a partir da próxima década. Para isso, são necessárias ações para viabilizarmos a exploração de novas áreas, a extensão da vida útil de campos maduros e marginais, assim como a comercialidade de produção de certas áreas que hoje não possuem lógica econômica dentro do pré-sal", afirma a gerente geral de Petróleo, Gás, Energias e Naval da Firjan, Karine Fragoso.

Nos últimos 10 anos, o Brasil passou de 10º para o 7º maior produtor de petróleo do mundo, mas o fator de reserva sobre a produção, que mede por quanto tempo é possível manter a produção da commodity, caiu de um horizonte de 23 para 13 anos, informa a edição especial do 10º Anuário do Petróleo no Rio (2016-2025), publicação da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que será lançado na terça-feira, 10, no Rio de Janeiro.

Maior produtora de petróleo do Brasil, a Petrobras vem tentando obter licença ambiental para explorar a Margem Equatorial brasileira, o que poderá acrescentar mais de 10 bilhões de barris em reservas de petróleo. Também vem sendo estudada a exploração da bacia de Pelotas, no sul do País, além da adição de reservas internacionais, tanto na Colômbia como em países do continente africano.

De acordo com o documento, o aumento dos volumes produzidos no País ao longo desses anos veio acompanhado do avanço tecnológico e do aumento do porte das unidades de produção. Em 2016, as plataformas que entravam em operação tinham uma capacidade de processar uma média de 150 mil barris por dia. Já em 2022, as unidades com capacidade de 180 mil barris por dia eram frequentes nessa indústria. Agora, as mais recentes plataformas confirmadas para entrar em operação atingem 225 mil barris por dia.

"O período que nos trouxe à 10ª edição do Anuário do Petróleo no Rio marcou uma fase de notáveis transformações, que reafirmaram a importância desse mercado para o País e o posicionamento do petróleo como um motor econômico vital para o Rio de Janeiro. O crescimento expressivo na produção e na arrecadação de participações governamentais demonstrou o potencial do setor para gerar receitas significativas, que aliadas à implementação de políticas públicas eficazes e investimentos em pesquisa e desenvolvimento, contribuíram para a expansão das capacidades produtivas deste mercado tanto para o estado fluminense quanto para o país", afirma o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano.

Caetano chama atenção também para os desafios da atividade, incluindo a necessidade de reposição de reservas e a busca por soluções sustentáveis em um mundo que busca ser cada vez mais eficiente em carbono. "Além disso, a dependência de importações de combustíveis precisa ser abordada com urgência, a fim de mitigar a exposição do estado nesse segmento e reduzir a vulnerabilidade econômica", diz.