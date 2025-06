BC da Argentina lança acordo de recompra de US$ 2 bilhões para elevar reserva internacional

"Após a colocação inicial de US$ 1 bilhão em dezembro de 2024, o programa prevê uma emissão adicional de até US$ 2 bilhões", segundo o comunicado divulgado pelo BC argentino nesta segunda-feira, 9. A operação está programada para 11 de junho de 2025.

O Banco Central da Argentina anunciou o lançamento de um leilão do seu programa de recompra com bancos internacionais.

O empenho da Argentina em ampliar as reservas ocorre à luz de compromissos do país no âmbito do acordo de empréstimo de US$ 20 bilhões acertado com o Fundo Monetário Internacional em 8 de abril.

As reservas internacionais da Argentina estavam em US$ 38,6 bilhões nesta segunda-feira, segundo dados do BC.

O informe do BC argentino cita ainda que a secretaria da Fazenda do Ministério da Economia anunciou que incorporará a opção de subscrição direta em dólar ao seu cronograma de leilões de títulos públicos de 2025. "Essa opção estará disponível a partir de junho de 2025 para colocações com prazo superior a um ano, com limite mensal de US$ 1 bilhão", de acordo com o comunicado.

No fim de maio, o governo da Argentina recebeu 146 ofertas de investidores estrangeiros, equivalentes a US$ 1,7 bilhão, por títulos Bonte com vencimento em 2030, com subscrição em dólares, ofertados em leilão.