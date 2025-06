'Política monetária nos EUA diverge da postura do BCE em 2025', diz dirigente do BCE

A dirigente do Banco Central Europeu Isabel Schnabel observou que as políticas monetárias do BC da zona do euro e a aplicada pelo Federal Reserve (Fed, o BC americano) estão em rumos divergentes em 2025.

Enquanto o Fed tem mantido a taxa de juros, resultando em uma taxa efetiva dos Fed Funds de 4,33% desde janeiro, a taxa de depósito do BCE caiu e está em 2%, segundo slide apresentado durante sua participação em um painel na 31ª Conferência Econômica de Dubrovnik no sábado e republicado no site do BCE.