Gleisi fala em diálogo com Motta e Alcolumbre horas antes de reunião sobre ajuste fiscal

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência (SRI), Gleisi Hoffmann, disse neste domingo, 8, que o Planalto está "dialogando" com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), para definir ajustes que manterão o equilíbrio fiscal. Ainda conforme Hoffmann, na rede social X, "o compromisso do presidente Lula é manter o País na rota do desenvolvimento".

Na noite deste domingo, integrantes do governo Lula e líderes da Câmara dos Deputados vão se reunir na residência oficial da Câmara para discutir propostas levadas por Motta e Alcolumbre para compensar um eventual recuo no aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Como mostrou o Broadcast Político, entre as propostas postas à mesa, estão a imposição de uma trava na complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), taxação de criptoativos e bets, alterar a metodologia do Preço de Referência do Petróleo (PRP) e a revisão de benefícios fiscais para diminuir montantes com gasto tributário.

Investimentos de R$ 100 bilhões

Gleisi Hoffmann também afirmou hoje que investimentos de R$ 100 bilhões por parte de empresas francesas no Brasil são provas da "recente recuperação do País" durante o governo Lula. No X, Gleisi disse que investimentos nos setores de produção, serviços e no mercado financeiro não estariam sendo feitos se "o mundo não tivesse percebido a grande mudança" com o retorno de Lula ao Executivo.