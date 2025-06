Contas de luz dos americanos devem subir com temperaturas mais elevadas

Os americanos devem pagar mais para se refrescar neste verão, graças às previsões de temperaturas acima da média em todo o país e aos preços do gás natural, que estão 37% mais altos do que no ano passado, em um momento de início da temporada de pico de utilização de ar-condicionado.

Isso elevaria a média nacional de verão para US$ 186 por mês, acima dos US$ 180 do ano passado e US$ 148 de quatro anos atrás, informou a EIA.

A região Nova Inglaterra - onde a escassez de gasodutos mantém os preços da energia entre os mais altos do país - deve registrar o maior aumento nas contas mensais, com alta de 6,7% em relação ao ano passado, para cerca de US$ 200. A Costa do Pacífico está entre os poucos lugares onde se espera contas mais baixas, com queda de 1% em relação ao verão passado, para uma média de US$ 176.

O verão se tornou uma segunda estação importante para o gás natural. A maior parte do gás é usada no inverno, em fornalhas e caldeiras para aquecimento, bem como em usinas de energia. Mas a quantidade de gás queimada para gerar eletricidade durante o verão aumentou nos últimos anos, mesmo com a proliferação de energias renováveis.

Mais gás do que nunca foi queimado para gerar eletricidade no verão passado, um dos mais quentes já registrados. Ao longo do ano, as usinas de energia foram responsáveis por 41% do consumo de gás natural dos EUA, acima dos 40% do ano anterior, de acordo com a EIA. Para manter as luzes acesas durante os períodos mais quentes, mais usinas de energia menos eficientes são acionadas, o que aumenta ainda mais o consumo de gás.