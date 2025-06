Se País superar gargalos e resolver fiscal, tem tudo para ser 'sensação do mundo', diz Barroso

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse neste sábado, 7, que o Brasil tem tudo para ser a "sensação do mundo" se superar gargalos e a questão fiscal. Ao analisar a conjuntura econômica em palestra realizada no fórum da Esfera no Guarujá, litoral paulista, Barroso citou o desequilíbrio das contas públicas como a parte "meio vazia do copo".

Já a parte cheia, comparou, são as reservas externas e o crescimento da atividade econômica nos últimos dois anos.