Lula pede a mácron que abra o coração ao Brasil e assine o acordo Mercosul-UE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia. Em coletiva de imprensa neste sábado, 7, após sua visita de Estado a Paris, Lula reafirmou que pediu ao presidente da França, Emmanuel Macron, que "abra seu coração ao Brasil" para assinar o acordo comercial entre os blocos. "A França não tem nenhum melhor amigo na América do Sul que o Brasil e o Brasil não tem outro melhor amigo na Europa que não seja a França. Porque dois amigos não podem fazer um acordo?", questionou Lula. "Se tiver problemas, vamos sentar numa mesa conversar e acabar com isso", defendeu Lula.

Para Lula, o acordo entre Mercosul e União Europeia seria uma resposta ao presidente Donald Trump. "Vamos mostrar que o multilateralismo vai sobreviver", defendeu o presidente.