Lula diz que está 'tudo acertado' sobre a questão do aumento do IOF

"Você pode estar certo de que vai acontecer exatamente o que nós acertamos, sem brigas, sem conflito, apenas fazendo aquilo o que tem que ser feito, conversar, encontrar uma solução e resolver", afirmou a jornalistas ao ser questionado se o governo tem uma proposta alternativa para evitar a derrubada da alta do tributo no Congresso.

Lula disse que teve uma reunião em sua casa esta semana para discutir o IOF, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além de Gabriel Galípolo, do Banco Central, e Rui Costa, da Casa Civil.

"Foi uma belíssima reunião. Está tudo acertado", disse Lula hoje em Paris.

O Broadcast/Estadão apurou que neste domingo, 8, haverá nova reunião entre Haddad, Motta, Alcolumbre e líderes partidários para discutir alternativas ao aumento do IOF.

As declarações de Lula foram feitas durante viagem à França.