Decon Viajante leva atendimento gratuito ao consumidor no Eusébio na sexta-feira, 13

Projeto do Ministério Público do Ceará oferece serviços como abertura de reclamações, renegociação de dívidas e mediação de conflitos

A ação faz parte do projeto Decon Viajante , promovido pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) , com o objetivo de descentralizar o atendimento e ampliar o acesso da população à cidadania.

Moradores do Eusébio – região metropolitana de Fortaleza a cerca de 22 km de distância – terão acesso a serviços gratuitos de defesa do consumidor na sexta-feira, 13 de junho.

O evento será realizado das 8 às 14 horas, no Polo de Lazer Ivens Dias Branco, no Centro do município.

Durante a ação, será disponibilizado um veículo adaptado do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), com atendimento direto ao público.

Quais serviços serão oferecidos?



A população poderá acessar os seguintes atendimentos:

Abertura de reclamações



Renegociação de dívidas



Esclarecimento de dúvidas



Orientações jurídicas e mediação de conflitos

Parcerias e participação

Além do MPCE, a ação conta com a colaboração da Faculdade Christus Eusébio, por meio do projeto de extensão “Direito, Cidadania e Educação na Praça”, realizado pelo curso de Direito da instituição.