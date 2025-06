BYD/Alexandre Baldy: estamos doando dados e comprando tecnologia de volta, é um neocolonialismo

O vice-presidente sênior da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, defendeu, durante participação no Fórum Esfera, que o País assuma uma postura mais estratégica diante do uso massivo de dados por empresas estrangeiras. Para ele, o Brasil vive hoje um "neocolonialismo de dados", no qual cidadãos e empresas doam informações sensíveis sem qualquer tipo de contrapartida ou proteção.

"O que está acontecendo hoje é um neocolonialismo. A gente não está exportando dado, está doando dado", afirmou Baldy. Ele citou como exemplo o uso de ferramentas como o ChatGPT: "O Brasil é o quarto país que mais usa o ChatGPT, atrás apenas da Índia, Estados Unidos e Indonésia. E quando o brasileiro põe esse dado lá, muitas vezes até pagando para colocar o dado, não estamos nem exportando: estamos doando."