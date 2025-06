Alckmin diz que diálogo com o Congresso está bem encaminhado sobre medidas fiscais e IOF

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que as discussões sobre medidas que podem substituir a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), tema central das negociações fiscais do momento, estão."bem encaminhadas". Em entrevista coletiva durante visita à Mistercryl, em Brasília, disse que o governo busca o equilíbrio das contas públicas por meio de um diálogo aberto com o Congresso. "A solução virá pelo método ideal: melhorar receita com eficiência e reduzir despesa, melhorando a eficiência do gasto público."

Ele reforçou que essa estratégia inclui tanto o aumento da arrecadação quanto o corte inteligente de despesas, sem detalhar quais medidas específicas seriam adotadas.