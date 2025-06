MME sinaliza que governo vai atuar para manter fim do subsídio a fontes incentivadas em MP

O secretário de Energia Elétrica, Gentil Nogueira, sinalizou nesta sexta-feira, 6, que o governo vai atuar para evitar a derrubada do trecho da Medida Provisória (MP) de reforma do setor elétrico que prevê o fim do desconto no consumo para fontes incentivadas, como energia solar e eólica.

O texto no Congresso define o dia 31 de dezembro de 2025 como o limite para a concessão de descontos nas tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica para consumidores que utilizam essas fontes. São, sobretudo, grandes indústrias que perderão essa possibilidade, embora os contratos firmados até essa data sejam mantidos com desconto.