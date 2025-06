Visa lança nova instituição de pagamentos no Brasil com foco inicial em Open Finance

A principal aposta é oferecer uma experiência de pagamento simplificada, eliminando a necessidade de redirecionamento para aplicativos bancários. A solução permitirá que consumidores façam transferências via Pix com apenas um clique, após um vínculo inicial com sua conta bancária.

Em mais um passo para diversificar sua atuação além dos cartões, a Visa Inc anunciou nesta quinta-feira, 5, a criação da Visa Conecta, uma nova empresa no Brasil voltada à soluções digitais de movimentação financeira. O foco inicial da nova instituição de pagamento é o Open Finance e a Iniciação de Pagamentos via Pix.

Para o diretor executivo da Visa Conecta, Leonardo Enrique Silva, a expectativa é de que o modelo melhore as taxas de conversão no e-commerce e traga mais comodidade ao usuário final. "A empresa nasce como um hub para o desenvolvimento de negócios que vão além dos trilhos tradicionais do cartão", afirma.

A Visa Conecta é parte do grupo global Visa Inc, que também controla a operação da Visa no Brasil. Com uma estrutura apartada e governança específica, a nova companhia conta com um CNPJ único devido à exigências regulatórias do Banco Central.

A licença para a Visa Conecta ser uma iniciadora de transação de pagamento (ITP) foi submetida em novembro de 2024. Agora, Silva acredita que o funcionamento dos serviços de iniciação de pagamentos para os consumidores comece em setembro. Mas, enquanto a empresa aguarda a autorização do BC, o solução é oferecida através da licença do seu parceiro, a Celcoin, além de construir com este apoio a conectividade do ecossistema do Open Finance.

Com presença em mais de 200 países, a Visa Inc tem investido globalmente em tecnologias que permitam pagamentos mais rápidos, seguros e integrados. O lançamento da Visa Conecta reforça essa ambição e posiciona a empresa americana como protagonista da transformação digital do sistema financeiro no Brasil.