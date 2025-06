Trump critica Escritório de Orçamento do Congresso por não ter feito cálculo tarifário antes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar nesta quinta-feira, 5, o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês), após o órgão publicar "tardiamente" informações de que as tarifas reduzirão o déficit dos EUA em pelo menos US$ 2,8 trilhões.

"É uma pena que essa informação não tenha sido divulgada antes, pois isso teria evitado que as pessoas dissessem inverdades conscientemente" escreveu Trump na Truth Social