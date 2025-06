Suzano compra 51% de capital de sociedade de tissue da Kimberly-Clark por US$ 1,7 bi

A Suzano informou nesta quinta-feira, 5, que a sua subsidiária, a Suzano International Holding, adquiriu da Kimberly-Clark, por US$ 1,734 bilhão, 51% do capital social de uma nova sociedade constituída na Holanda, formando uma joint venture. A nova sociedade será titular de ativos referentes aos negócios (fabricação, distribuição, marketing e venda) de produtos do tipo tissue. A Suzano terá uma opção de compra da participação de 49% da Kimberly-Clark na sociedade, que poderá ser exercido três anos após a data de fechamento.

O valor da aquisição será pago à vista, em dinheiro, no fechamento da operação, mas está sujeito a determinados ajustes até a conclusão, que deve ocorrer em meados de 2026. O acordo está condicionado a aprovação de autoridades regulatórias e a conclusão da reorganização societária da K-C nas Regiões Incluída.