S&P: Brasil deve manter posição externa sólida com forte exportação de commodities

O Brasil deve manter uma "sólida posição externa" graças a fortes exportações de commodities e ao status do real como uma moeda ativamente negociada, fatores que mitigam a necessidade de financiamento externo, afirmou a S&P Global. Mais cedo, a agência de classificação de risco reafirmou o rating "BB" do Brasil e manteve a perspectiva estável da nota.

De acordo com a classificadora, a perspectiva estável do rating "equilibra a fraqueza do perfil fiscal do Brasil com a solidez de sua política monetária e setor externo".