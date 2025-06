Reino Unido: escritório de estatísticas anuncia erros no CPI do ano até abril

Foi identificado um erro nos dados do Imposto sobre Consumo de Veículos (VED) fornecidos ao órgão nacional de estatísticas do Reino Unido, o ONS, que são usados para calcular a inflação dos preços ao consumidor. Os dados incorretos superestimam o número de veículos sujeitos às taxas do VED aplicáveis no primeiro ano de registro.

Isso tem o efeito de exagerar as taxas anuais de inflação dos preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) em 0,1 ponto porcentual somente para o ano até abril de 2025. De acordo com as política de revisões de preços ao consumidor da ONS, essas estatísticas não serão alteradas. No entanto, os processos de garantia de qualidade serão revisados para fontes de dados externas à luz desse problema.