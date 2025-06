Proporção de instituições que veem economia em contração sobe a 62%, diz PEF, do BC

"A percepção sobre o ciclo econômico está um pouco mais negativa, com migração de avaliação de recuperação e 'boom' para contração", diz a autarquia, no relatório de divulgação da PEF.

A proporção de instituições financeiras que avaliam que a economia brasileira está em contração aumentou de 56% em fevereiro para 62% em maio. Os dados são da Pesquisa de Estabilidade Financeira (PEF) do segundo trimestre, publicada nesta quinta-feira, 5, pelo Banco Central.

A razão de IFs que veem a economia em "boom" - ou seja, no pico do ciclo - caiu de 18% em fevereiro para 7% nesta edição. A proporção dos que veem recuperação passou de 12% para 11%, enquanto os que avaliam que o ciclo é de expansão avançaram de 13% para 19%.

Assim como em fevereiro, nenhuma IF avaliou que haja recessão no País. Para 1%, a economia está em depressão (o ponto mais baixo do ciclo), a mesma taxa da edição anterior.

A PEF revela que houve um crescimento na percepção de que a alavancagem das famílias está crescendo, com a proporção de IFs que consideram o grau "elevado e com tendência de alta" saltando de 19% em fevereiro para 31% nesta edição. Ao mesmo tempo, a razão dos que veem a alavancagem "elevada e com tendência de queda" diminuiu de 33% para 19%.

