Lula pede que Macron 'abra coração' por acordo UE-Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pediu que o presidente da França, Emmanuel Macron, "abra seu coração" para finalizar o acordo entre Mercosul e União Europeia. O petista disse que não vai deixar a presidência do Mercosul sem que o acordo esteja finalizado.

"Eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. O mandato é de seis meses. Quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abra seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com nosso querido Mercosul", disse Lula.