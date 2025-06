Inadimplência sobe e sinaliza crédito mais caro, alerta presidente da Anfavea

A direção da Anfavea, entidade que representa as montadoras instaladas no Brasil, manifestou nesta quinta-feira, 5, preocupação com o avanço da inadimplência nos financiamentos de veículos, que, junto com a elevação dos juros de referência, a Selic, aponta para um custo de crédito mais caro. "A inadimplência mostra elevação gradual e nos sinaliza que podemos ter contração da demanda em virtude de crédito mais caro", comentou o presidente da Anfavea, Igor Calvet, durante a apresentação dos resultados do setor em maio.

A elevação dos juros foi citada por Calvet como uma variável que traz mais preocupação do que o aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), uma vez que há confiança nas negociações entre governo e Congresso em torno de alternativas à alta do tributo. Conforme a Anfavea, a inadimplência no crédito para pessoa física chegou a 5%, enquanto no da pessoa jurídica está em 3%. Quanto ao IOF, a direção da Anfavea chamou a atenção para potenciais impactos da elevação do imposto no mercado de automóveis, que está em desaceleração. Porém, citando as negociações entre governo e Congresso em torno de alternativas ao IOF mais alto, a associação disse que confia na revogação ou alteração drástica da medida. "Estamos confiantes de que o governo, o Ministério da Fazenda e o Legislativo encontrarão uma solução em prol da indústria e da produção nacional", declarou Igor Calvet.