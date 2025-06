Dólar recua em linha com exterior e curva de Treasuries em meio tarifas e BCE

O dólar opera em baixa no mercado à vista, alinhado à desvalorização da divisa americana frente moedas principais e emergentes ligadas a commodities no exterior. Os ajustes acompanham ainda o recuo dos rendimentos dos Treasuries em meio a incertezas sobre as negociações comerciais entre EUA e China e com o quadro fiscal nos EUA. O petróleo sobe levemente e ajuda o real, apesar da queda do minério de ferro na China.

A agenda interna esvaziada direciona as atenções dos investidores para discursos de três dirigentes do Federal Reserve e a decisão do BCE, ocorrida mais cedo, além da entrevista coletiva com a presidente da instituição, Christine Lagarde (9h45). Medidas fiscais alternativas ao aumento do IOF seguem no foco local.